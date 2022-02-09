Грядущее обновление системы Sony PS5 добавит функцию голосовых команд

Следующее системное обновление для PlayStation 4 и PlayStation 5 добавит на консоли некоторые новые функции. Эти функции включают поддержку голосовых команд на PlayStation 5. Консоль PlayStation 4 имеет эту функцию с 2013 года, но теперь она появится и на PlayStation 5.

Начиная с бета-версии, Sony сначала сделает доступной для англоязычных пользователей в США и Великобритании. Компания добавляет опцию, которая заставит консоль реагировать на «Привет, PlayStation». Вы можете отключить эту функцию, но оставив ее включенной, вы сможете использовать свой голос для запуска игр и других приложений или открывать системное меню и выполнять такие действия, как управление воспроизведением мультимедиа. Обновление, конечно же, принесет и другие новые функции доступности, например, функцию позволяющую наушникам выводить монофонический звук, что должно быть полезно для игроков с односторонней потерей слуха. Sony также откорректирует работу ваших групповых чатов. Теперь они будут называться партиями, и у вас будет возможность решить, будут ли они частными или открытыми для публики. Если вы оставите свою сессию открытой, ваши друзья смогут присоединиться без приглашения. Еще одна новая функция позволит вам фильтровать игры по жанру и сохранять до пяти игр на главном экране для быстрого доступа. Дизайн трофейных карточек также обновлен, а также добавлена ​​поддержка большего количества языков чтения с экрана.
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