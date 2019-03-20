Грузовой Deliverator от компании Arcimoto

Компания Arcimoto новую концепцию трех колесного электромобиля Deliverator, предназначенный для местных поставок.

Deliverator - это нечто среднее между автомобилем и мотоциклом. Его аккумулятора будет хватать до 160 км поездки, и он будет развивать скорость до 120 км/ч - точно так же, как FUV. А стоимость его будет составлять 19 900 долларов, как и стоимость первого издания FUV. У Deliverator также будет грузоподъемность 160 кг и более 20 кубических футов грузового пространства, которое можно настроить для перевозки любых предметов, посылок, пиццы, продуктов питания, фармацевтических препаратов и химчистки. Компания надеется, что это будет эффективной альтернативой автофургонам и грузовикам, которым будет легче маневрировать по городам.