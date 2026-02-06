HONOR MagicPad 3 Pro возглавил рейтинг планшетов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала январский рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС Android. Новым лидером стал HONOR MagicPad 3 Pro 13.3 на топовой однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 4032958 баллов. Второе место досталось OPPO Pad 4 Pro на Snapdragon 8 Elite с 3392197 баллами, а третье H3C MegaBook на чипе Intel Core Ultra 5 228V и с 32 ГБ ОЗУ. Он набирает 3372299 баллов. Также в десятку вошли модели OnePlus Pad 2 Pro, Lenovo Legion Pad Y700 Gen4, Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, iQOO Pad 5 Pro, Vivo Pad 5 Pro и REDMI K Pad (MediaTek Dimensity 9400+ c 2975795 баллами).

