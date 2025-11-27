Планшет Lenovo Lecoo Tablet 12.7 оценили в 195 долларов

Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Lecoo Tablet 12.7, в основе которого лежит 8-ядерный 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 12,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2176:1600 точек и кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, основную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, металлический корпус, батареей ёмкостью 10200 мАч и поддержку 18-Вт быстрой зарядки. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 195 или 210 долларов в зависимости от конфигурации.

