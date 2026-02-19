Планшет Infinix XPAD 30E оценили в 150 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPAD 30E, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2. Новинку также оснастили 11-дюймовым дисплеем IPS LCD с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 440 нит и сертификацией TUV Blue Light, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, наличием 120000 бесплатных образовательных материалов, функцией AI Tutor для распознавания текста на девяти языках, другими функциями ИИ, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, модемом с поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth, 3,5-мм аудиогнездом и OTG. Цена планшета составляет 150 долларов.