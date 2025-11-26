Huawei MatePad Edge обходит iPad Pro по уровню охлаждения

Huawei совсем недавно представила MatePad Edge — гибридный планшет 2-в-1 с огромным 14,2-дюймовым OLED-дисплеем и аккумулятором на 12900 мАч, при этом устройство обладает достаточно высокой производительностью, чтобы справляться с серьёзными нагрузками. Компания подчёркивает, что начинка выдерживает большинство рабочих сценариев благодаря продвинутой системе охлаждения, которая способна затмить даже новейшие iPad Pro M5 в версиях 11 и 13 дюймов. И даже если предполагаемый iPad Pro M6 действительно выйдет с испарительной камерой, двухфазная испарительная камера MatePad Edge в сочетании с жидкостной охлаждающей плёнкой толщиной 0,335 мм обеспечивает более эффективный отвод тепла.

Apple действительно могла бы обратить внимание на внутренние улучшения MatePad Edge, особенно на взаимодействие испарительной камеры и охлаждающей плёнки. Но сразу стоит уточнить, что компания с капитализацией в триллионы долларов почти наверняка никогда не решится добавить активные вентиляторы в iPad Pro M6. Они стоят в MatePad Edge и, естественно, из-за этого планшет не может работать полностью бесшумно, плюс вентиляторы увеличивают толщину модели до 6,85 мм. Apple же в последнее время делает упор на минимальную толщину корпуса, так что ставить активное охлаждение производитель точно не станет. Более того, тягаться с Huawei компании Apple на самом деле нет никакого смысла — они находятся в совершенно разных весовых категориях по объёмам продаж.