Huawei MatePad Edge обходит iPad Pro по уровню охлаждения

Huawei совсем недавно представила MatePad Edge — гибридный планшет 2-в-1 с огромным 14,2-дюймовым OLED-дисплеем и аккумулятором на 12900 мАч, при этом устройство обладает достаточно высокой производительностью, чтобы справляться с серьёзными нагрузками. Компания подчёркивает, что начинка выдерживает большинство рабочих сценариев благодаря продвинутой системе охлаждения, которая способна затмить даже новейшие iPad Pro M5 в версиях 11 и 13 дюймов. И даже если предполагаемый iPad Pro M6 действительно выйдет с испарительной камерой, двухфазная испарительная камера MatePad Edge в сочетании с жидкостной охлаждающей плёнкой толщиной 0,335 мм обеспечивает более эффективный отвод тепла.

Apple действительно могла бы обратить внимание на внутренние улучшения MatePad Edge, особенно на взаимодействие испарительной камеры и охлаждающей плёнки. Но сразу стоит уточнить, что компания с капитализацией в триллионы долларов почти наверняка никогда не решится добавить активные вентиляторы в iPad Pro M6. Они стоят в MatePad Edge и, естественно, из-за этого планшет не может работать полностью бесшумно, плюс вентиляторы увеличивают толщину модели до 6,85 мм. Apple же в последнее время делает упор на минимальную толщину корпуса, так что ставить активное охлаждение производитель точно не станет. Более того, тягаться с Huawei компании Apple на самом деле нет никакого смысла — они находятся в совершенно разных весовых категориях по объёмам продаж.
Представлен планшет Motorola Moto Pad 60 NEO…
Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Pad 60 NEO, которая может похвастаться под…
Microsoft переносит производство планшетов из Китая…
На фоне усиливающихся торговых напряжений между США и Китаем компания Microsoft, по сообщениям, готовится…
Планшет Honor MagicPad 3 12,5" оценили в 380 долларов …
Компания Honor представила планшет MagicPad 3 12,5", который стал уменьшенной версией обычного 13,3-дюймо…
Huawei MatePad Mini показали на фото …
Сетевые источники опубликовали живые фото компактного планшета Huawei MatePad Mini, который будет предста…
Планшет Lenovo Legion Y700 2026 получит топовый процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями об игровом планшете Lenovo Legion Y7…
Представлен планшет Lenovo Idea Tab Plus…
Компания Lenovo объявила о выпуске среднебюджетного планшета Idea Tab Plus, который основан на 6-нанометр…
Представлен флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S11…
Компания Samsung объявила о выпуске флагманского планшета Galaxy Tab S11, одно из особенностей которого с…
Xiaomi представила новые планшеты для заядлых геймеров…
Серия Xiaomi 17 официально представлена, но главным событием стали не только смартфоны — компания также а…
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor