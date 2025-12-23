Планшет Itel Vista Tab 30 оценен в 135 долларов

Компания Itel объявила о выпуске на дебютный индийский рынок планшета Vista Tab 30, который основан на 12-нанометровом процессоре UNISOC T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Новинка также получила 11-дюймовый экран с разрешением 1920:1200 точек, максимальной яркостью 450 нит, контрастностью 1500:1 и отображением 16,7 млн цветовых оттенков, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, два динамика, поддержку Wi-Fi и LTE, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки, 8-Мп тыльную и 5-Мп фронтальную камеры, металлический корпус толщиной 8 мм и массой 550 граммов. Цена планшета составляет эквивалент 135 долларов.