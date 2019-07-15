HONOR Smart Screen и его функции

В HONOR лишь приоткрыли завесу тайны и поделились данными о том, каким они видят эволюционное развитие телевизоров. Судя по предварительному анонсу, HONOR Smart Screen получит поддержку 5G, а также будет совместим с AR- и VR-решениями.Поэтому бренд анонсировал умный дисплей. По задумке производителя, HONOR Smart Screen должен стать полноценным центром управления домом, взяв на себя функции управления видео и аудио, а также отображения оповещений и запрошенной пользователем информации.Во время презентации президент HONOR подчеркнул, что сегодня практически все ежедневные задачи мы можем делать с помощью смартфона. Чего, увы, не скажешь о телевизорах, которые по-прежнему остаются весьма ограниченными по функциональности устройствами. И HONOR решил это исправить.О стоимости новинки пока неизвестно.