HP Pavilion Gaming Desktop для геймеров

Официально представлен игровой компьютер HP Pavilion Gaming Desktop, который создан специально для тех, кто хочет просто купить компьютер, достать его из коробки и сразу играть. Далеко не все могут себе позволить собрать компьютер из купленных в магазине комплектующих, так что компания HP решила сделать нашу жизнь более простой и комфортной. Заказываете компьютер из интернета, потом ставите его на стол и уже можете сражаться в виртуальных мирах. Проблема только в том, что на текущий момент у HP Pavilion Gaming Desktop нет стоимости и говорить о каких-то реальных сценариях конкуренции с другими игроками рынка тяжело. Будем ждать официальную цену в России и тогда уже будем сравнивать устройство с другими готовыми компьютерами.