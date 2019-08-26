HPE создала суперкомпьютер для будущих миссий НАСА

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) создала суперкомпьютер, специально разработанный для поддержки будущих миссий НАСА на Луне.

Названный Aitken, суперкомпьютер «основан на системе HPE SGI 8600, сквозной, специализированной платформе высокопроизводительных вычислений (HPC), которая включает специальные возможности жидкостного охлаждения для оптимальной энергоэффективности».

Aitken состоит из 1150 вычислительных узлов, каждый из которых оснащен парой масштабируемых процессоров Intel Xeon 2-го поколения с технологией межсоединений Mellanox InfiniBand. Aitken имеет 46 080 процессорных ядер с доступом к 21 ТБ памяти для теоретического пика в 3,69 петафлопс. Суперкомьютер будет моделировать различные способы входа, спуска и посадки для космического корабля Артемида. Компьютер будет запускать симуляции, чтобы определить возможные результаты и помочь определить лучший и самый безопасный подход.