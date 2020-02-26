HUAWEI 5G CPE Pro роутер 5G сети

Компания HUAWEI 5G CPE Pro представила роутер с поддержкой сети 5G. Устройство обеспечивает ультра-высокие скорости широкополосного доступа.

Компактное устройство оснащено двойным радиатором с теплопроводностью и аэродинамическим дизайном. С помощью чипа Balong 5000 роутер обеспечивает скорость загрузки до 4,6 Гбит/с.

HUAWEI 5G CPE Pro также поддерживает двухрежимные сети 4G и 5G. Видеоклип разрешения FullHD можно загрузить за три секунды. Такие показатели демонстрируют увеличение скорости загрузки в 21 раз по сравнению с сетью 4G.

Технология HUAWEI HiLink позволяет подключаться к любой сети в один клик. Это необходимо для обеспечения связи между смартфонами.