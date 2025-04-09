Hades 2 выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2

Хотя видеоигра Hades 2 находится в раннем доступе уже почти год, её полноценный релиз, запланированный на вторую половину 2025 года, остаётся одной из самых ожидаемых в году. Проблема в том, что, как и в случае с оригинальной Hades, пользователям PlayStation и Xbox придётся подождать, пока тайтл доберётся до их платформ. Во время свежего выпуска Creator’s Voice от Nintendo, студия Supergiant Games подтвердила, что Hades 2 выйдет эксклюзивно для консолей Nintendo на старте. Это означает, что в день релиза игра будет доступна только на ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Владельцам других платформ придётся набраться терпения. Hades 2 была среди множества сторонних проектов, подтверждённых для Nintendo Switch 2 на прошедшей презентации, но официальной даты выхода всё ещё нет, и пока неизвестно.

Стоит напомнить, что ранний доступ игры стартовал 6 мая 2024 года — вполне возможно, что релиз версии 1.0 состоится уже в ближайшие месяцы. Оригинальная Hades провела почти два года в раннем доступе, но всё говорит о том, что сиквел будет готов гораздо раньше. Стоит отметить, что Hades 2 — первая в истории Supergiant Games игра-сиквел. До этого студия выпускала исключительно уникальные одиночные проекты и каждый из них становился хитом. Но фанатам других платформ может не сильно зайти сценарий, при котором они получат эту игру через год или даже полтора после релиза на других платформах. Многих это может сильно разочаровать и они просто откажутся от покупки.
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