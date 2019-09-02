Haier открыл Индустриальный парк в Набережных Челнах. Самое крупное несырьевое предприятие площадью в 127 Га

2019-09-02, Автор - Марсель Гарипов; [88]
28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно завода по производству стиральных машин. В рамках данного проекта будет привлечено в 1 млрд. долларов инвестиций. Мы лично приехали на место развития событий и узнали, зачем Haier решила открыть индустриальный парк, что там самое интересное и насколько хороша их продукция.

История создания Haier

Для начала немного расскажем о самой компании. Haier была создана в 1984 году и завремя своего существования успела стать крупнейшим производителем техники, выпускающим 15 000 моделей различной продукции, которые продаются в 160 странах мира. Она обладает 122 заводами по всему миру и на этот раз открывает еще индустриальный парк в Набережных Челнах.

Открытие Индустриального Парка

Tерритория парка поделена на три зоны: высокотехнологичные предприятия по производству бытовой техники, центр исследования и разработок и логистической терминала для экспорта готовой продукции в страны Европы. Также здесь будет развернута целая вспомогательная зона: : общежитие для работников, банки, супермаркеты, бизнес-центр и др. На официальной церемонии открытия присутствовали лица, без которых не смогло бы быть реализовано строительство индустриального парка: президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, основатель корпорации Haier Чжан Жуйминь, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, управляющий директор Haier в России Сергей Фомичев, генеральный директор МОНОГОРДА.РФ Ирина Макиева, генеральный директор европейского холдинга Haier Янник Фиерлинг.

Полномочный представитель президента РФ в в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, который в своей речи подчеркнул, что открытие Индустриального парка таких размеров является большим шагом на пути сближения российской и китайской экономики.

В дальнейшем в Парке будут производиться не только стиральные машины, но и телевизоры и другое электрическое кухонное оборудование. Стоит отметить, что на территории комплекса будут действовать заводы по обработке листового металла и производству деталей из пенопласта, складской комплекс, а все сырье будет закупаться на российском рынке.

Не стоит забывать, что индустриальный парк обеспечивает не только производственную мощность, но и создает новые рабочие места. На заводе стиральных машин уже работают 420 человек. Сотрудников индустриального парка обучают в специальном учебном центре, а некоторые проходят стажировку на заводах Haier в Китае, в провинции Шаньдун. Суммарно же в Индустриальном парке будет работать 5000 человек.

Уровень качества стиральных машин

Haier предъявляет своей продукции высокие требования по уровню качества и постоянно занимается исследованием для повышения конкурентных преимуществ выпускаемой техники. К примеру, барабаны всех стиральных машин сваривают с помощью лазера, что обеспечивает максимально возможную прочность. Также во все стиралки на заводе устанавливают ультрафиолетовые бактерицидные лампы, которые способны обеззаразить белье.

В целом, на территории завода будут производить 13 различных моделей стиральных машин, а за год с конвейеров планируют выпустить 500 000 единиц продукции. Со временем после модернизации завода этот показатель удвоят.


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