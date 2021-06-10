Хакеры взломали EA и украли код FIFA 21

Хотя сейчас захватывающее время для игровой индустрии, похоже, что для Electronic Arts сегодня довольно мрачный день. Компания, по всей видимости, стала жертвой взлома системы безопасности, когда хакеры украли почти терабайт данных. По сообщениям специалистов, в результате взлома был украден исходный код одной из крупнейших франшиз EA, что определенно не является хорошей новостью. Впервые о взломе сегодня сообщили сотрудники Motherboard, которые говорят, что видели скриншоты сообщений, размещенных на «подпольных хакерских форумах», в которых признается факт взлома и кражи данных.

Эти различные сообщения на форуме объясняют, с чем хакерам удалось уйти: исходный код FIFA 21 вместе с кодом подбора игроков для игры, исходным кодом и инструментами для Frostbite, а также различными фреймворками и SDK EA. Хакеры утверждают, что похитили около 780 ГБ данных с серверов EA и, похоже, пытаются продать их тем, кто заинтересован в покупке. Компания Motherboard обратилась к Electronic Arts, которая подтвердила, что «расследует недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество исходного кода игры и связанных инструментов». Большой вопрос в том, были ли украдены данные о клиентах в результате взлома, но EA сообщает, что у хакеров не было доступа к данным игрока и что у нее «нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков». Но ситуация в любом случае получилась крайне неопределённой.
Комментарии и отзывы FIFA 21
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный мо...
С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Redmi Note 10 Ultra получит 67-Вт зарядк...
В сети новые появились новые подробности о китайских версиях смартфонов Redmi Note 10, которые будут пред...
Motorola Razr 5G начинает получать обнов...
Motorola razr 5G - второй складной смартфон компании после Motorola Razr 2019. Этот телефон дебютировал с...
Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 получил...
Samsung представила Galaxy A02s и Galaxy A12 в конце ноября. Несмотря на то, что эти телефоны были анонси...
Samsung Galaxy Book Odyssey оснастили гр...
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book Odyssey. Это первый ноутбук с графическим процессором RT...
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая си...
Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке в...
Antec представила бесшумный корпус P82 S...
Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне. ...
Huawei Band 6 доступен по цене 59,99 дол...
Смарт-браслет Huawei Band 6 теперь доступен для покупки по цене 59,99 долларов. ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor