Хакеры взломали EA и украли код FIFA 21

Хотя сейчас захватывающее время для игровой индустрии, похоже, что для Electronic Arts сегодня довольно мрачный день. Компания, по всей видимости, стала жертвой взлома системы безопасности, когда хакеры украли почти терабайт данных. По сообщениям специалистов, в результате взлома был украден исходный код одной из крупнейших франшиз EA, что определенно не является хорошей новостью. Впервые о взломе сегодня сообщили сотрудники Motherboard, которые говорят, что видели скриншоты сообщений, размещенных на «подпольных хакерских форумах», в которых признается факт взлома и кражи данных.

Эти различные сообщения на форуме объясняют, с чем хакерам удалось уйти: исходный код FIFA 21 вместе с кодом подбора игроков для игры, исходным кодом и инструментами для Frostbite, а также различными фреймворками и SDK EA. Хакеры утверждают, что похитили около 780 ГБ данных с серверов EA и, похоже, пытаются продать их тем, кто заинтересован в покупке. Компания Motherboard обратилась к Electronic Arts, которая подтвердила, что «расследует недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество исходного кода игры и связанных инструментов». Большой вопрос в том, были ли украдены данные о клиентах в результате взлома, но EA сообщает, что у хакеров не было доступа к данным игрока и что у нее «нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков». Но ситуация в любом случае получилась крайне неопределённой.