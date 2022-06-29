Характеристики Intel NUC 12 Enthusiast «Serpent Canyon» слили в сеть

На фото всего несколько дней назад появились полные спецификации Intel NUC 12 Enthusiast «Serpent Canyon» с процессорами Alder Lake 12-го поколения и дискретными графическими процессорами Arc. С технической точки зрения на рынке были более мощные NUC, такие как NUC 12 Extreme, в котором используются процессоры Alder Lake для настольных ПК и полноразмерные дискретные видеокарты, но это устройство поставляется в более крупном корпусе. NUC 12 'Serpent Canyon' представляет собой гораздо меньшую конструкцию, в которой установлены процессор Intel Alder Lake 12-го поколения и новейшие графические процессоры серии Arc A7. Итак, что касается спецификаций, мини-ПК NUC 12 'Serpent Canyon' будет оснащен процессором Intel Core i7-12700H с 6 P-ядрами и 8 E-ядрами.

Чип имеет в общей сложности 14 ядер, 20 потоков и 24 МБ кэш-памяти с тактовой частотой до 4,70 ГГц и имеет TDP 45 Вт. Что касается графического процессора, мы переходим на видеокарту Intel Arc A770M. В линейке Intel Arc 7 будет использоваться флагманский графический процессор ACM-G10, и мы уже знаем о мобильных вариантах, которые включают Arc A770M и Arc A730M. Точно так же Arc A770M 16 ГБ является одним из лучших вариантов для мобильных ПК, которые оснащены полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 ядра Xe для 4096 ALU и 32 модуля трассировки лучей. Этот графический процессор имеет графическую частоту 1650 МГц и TDP от 120 до 150 Вт. Он заменит NVIDIA GeForce RTX 2060, которая использовалась в предыдущих проектах SFF NUC.