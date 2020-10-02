Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 утекли в сеть

Сетевые источники раскрыли подробности о беззеркальной камере Panasonic DC-BGH1, которая представляет собой модель системы MFT. Итак, устройство сможет похвастаться 10,28 Мп датчиком с активной областью размером 19,0:13,0 мм, динамическим диапазоном в 13 ступеней экспозиции в профиле V-Log L, возможностью записывать виде в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, записью на сменный носитель с 10-разрядным представлением и субдискретизацией 4:2:0 со сжатием в H.265/HEVC, выводом через HDMI с субдискретизацией 4:2:2 в формате RAW, двумя слотами для карт SD, портом Gigabit Ethernet для потоковой трансляции в 4К, портом USB 3.2 Gen1 на разъеме USB-C, интерфейсами 3G-SDI, Wi-Fi, Bluetooth и батареей емкостью 1800 мАч. Размеры камеры составят 93:93:78 мм, а масса – 545 г.

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