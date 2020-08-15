Характеристики камеры Panasonic Lumix S5 появились в сети

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Panasonic Lumix S5, которая еще не была представлена официально. Устройству прочат крепление L, 24,2-Мп датчик изображения CMOS, возможность записывать 4К-видео до 30 к/с и Full HD до 60 к/с в полнокадровом режиме, а также 4К/60 к/с в режиме APS-C, электронный OLED-видоискатель разрешением 2,36 млн пикселей и частотой обновления 120 Гц, подвижный 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,84 млн пикселей, расширенный диапазон светочувствительности ISO 100-204800, пятиосевую матричную стабилизацией, серийную съемку со скоростью 7 к/с, защиту от пыли влаги, аккумулятор с автономностью в 440 кадров, интерфейсы USB 3.1 Gen1, HDMI, разъемы для внешнего микрофона и для наушников, два слота для карт памяти UHS-I и UHS-II, габариты 132,6:97,1:81,9 мм и массу с батареей 714 г.

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