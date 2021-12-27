HiSilicon представляет новый чип Yueying ISP Engine, который позволяет делать более четкие изображения

Дочерняя компания китайского технологического гиганта Huawei объявила о новом чипе на выставке China Security Expo. Он называется HiSilicon Yueying ISP Engine, который управляется искусственным интеллектом и будет обеспечивать новое поколение интеллектуальных продуктов. Другими словами, это интеллектуальный движок обработки изображений, который скоро появится в новых интеллектуальных продуктах. Искусственный интеллект в новом ISP Engine глубоко интегрирован для обеспечения качества изображения, а также устанавливает новый стандарт для обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

HiSilicon также продемонстрировал возможности нового движка в ряде тестов, которые подчеркнули его сверхчувствительное шумоподавление, которое пользователи используют для интеллектуального повышения резкости изображений в условиях чрезвычайно низкой освещенности. Это было продемонстрировано в темной комнате, где невозможно было даже должным образом различить предметы и их общую форму.

HiSilicon Yueying ISP Engine построен с использованием NPU (Neural Network Processing Unit) и VPU (Vector Processing Unit), оба из которых тесно интегрированы друг с другом, чтобы лучше дополнять различные функции, предлагая комплексные решения искусственного интеллекта.
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