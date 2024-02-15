Hisense C1 официально представили в России

Сегодня компания Hisense официально объявила о релизе на российском рынке совершенно нового продукта — лазерного мини-проектора Hisense C1, который предоставляет 4К-изображение высочайшего качества с поддержкой Dolby Vision и множеством других передовых технологий, которые позволят получать больше удовольствия от контента. В основе устройства лежит лазерный источник света TriChroma, который отвечает за насыщенность и естественность цветовой палитры, плюс новая модель Hisense C1 является первым в мире мини-проектором, который оснащён технологией Dolby Vision и поддерживает форматы HDR10 и HLG. Кроме того, яркость на уровне 1600 ANSI-люмен говорит о том, что качество изображения не будет ухудшаться даже в помещениях со средней степенью освещения.

Также у проектора есть автоматическая система AutoMagic, которая оптимизирует фокусировку устройства и отвечает за настройку геометрии проекции — она сама корректирует изображение и выравнивает его. И, что очень важно, этот проектор способен демонстрировать изображение с диагональю от 65 до 300 дюймов — при 4К-разрешении это просто фантастическая картинка, которая будет приносить удовольствие хоть при просмотре фильмов, хоть в процессе прохождения любимой видеоигры. Здесь даже есть отличный встроенный звук, продвинутая операционная система и множество приятных бонусов, которые тоже заслуживают отдельной похвалы. Отличные новости для тех, кто давно хотел получить качественный проектор.
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