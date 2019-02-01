Hisense на выставке CES 2019...

10 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020TM, провела презентацию своей продукции в рамках международной выставки Consumer Electronics Show. Являясь международным брендом, который стремится удовлетворить потребности покупателей на различных рынках, Hisense продемонстрировала премиальные телевизоры, которые расширяют границы современных технологий, включая необыкновенно тонкий моноблочный телевизор.
Дополнительная информация доступна на сайте - https://www.hisense-usa.com
О компании Hisense
На своем стенде компания Hisense представила «умные» лазерные телевизоры TriChroma™ с разрешением 4K (100L7T). Новейшая модель поддерживает все три основных RGB-цвета – красный, синий и зеленый. В результате на экране отображается практически неограниченный спектр цветов, включая чистый белый цвет (Pure White). Телевизоры TriChroma поддерживают технологию X-Fusion Laser Light Engine™, которая объединяет три независимых лазера для точного отображения широкого спектра цветов и оттенков, который покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. Чипсет TI DLP® обеспечивает высочайшую скорость обработки динамичных сцен с частотой обновления на уровне 32 микросекунды для 8,3 миллиона пикселей, что позволяет получить незабываемое впечатление от просмотра.
Sonic One – тонкий моноблочный телевизор
Технология ULED XD – безупречное качество изображения
Hisense Adonis MD™ – новый стандарт в области дисплеев
«Умные» технологии – интеллектуальный образ жизни
Смартфоны
Главная премьера 2019 года
Возглавляет новый модельный ряд ULED-телевизоров модель Hisense U9F. Новинка поддерживает технологию Quantum Dot, имеет яркость на уровне 2 200 нит и более чем 1000 зон затемнения для высокой контрастности изображения. Кроме того, она поддерживает технологию Dolby Vision® для высокого качества воспроизведения HDR-контента. ULED-технология собственной разработки компании Hisense включает чипсет Hi-View™ и целый набор алгоритмов повышения качества изображения на основе Искусственного интеллекта. Она автоматически определяет, как улучшить цвет, контрастность, движение и яркость. Безрамочный дизайн и исключительное внимание к деталям выделяют Hisense U9F среди других новинок. Посетители выставки были удивлены качеством изображения модели Hisense H9F. Это ULED-телевизор с разрешением 4K и яркостью свыше 1000 НИТ, который поддерживает технологию Quantum Dot, широкую цветовую гамму и технологию dbx-tv®.
Модель H9F устанавливает новый стандарт для платформы Android TV для того, чтобы пользователи приложений, игр, фильмов и телевизионных передач, доступных в Google Play, смогли насладиться качественным изображением при просмотре развлекательного контента.
Новые модели телевизоров на базе технологии ULED
Серия телевизоров Hisense H8F демонстрирует новые возможности в своем классе продукции. Новые телевизоры гарантируют в 2 раза более высокую яркость по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, в этой серии телевизоров впервые используется обновленная технология ULED, что обеспечивает еще более высокое качество изображения. Поддержка Google Assistant и Amazon Alexa™ упрощает голосовое управление и делает новые телевизоры основой для создания «умного» дома с возможностью управления различными устройствами, включая лампы освещения, холодильники, «умные» замки и прочую бытовую технику.
Телевизор Hisense Roku серии R8 с разрешением 4K UHD является первым телевизором, который объединяет в себе преимущества высокого качества изображения технологии ULED и интуитивно понятного управления платформы Roku TV. Технология Dolby Vision HDR обеспечивает яркое и качественное изображение. Технология Full Array Local Dimming, широкая цветовая гамма и яркость на уровне 700 нит делают изображение еще более качественным, а технология Dolby Atmos® обеспечивает высокую чистоту, детальность и глубину звука.
Возможность больше узнать о новейших технологиях Hisense
Дополнительная информация доступна на сайте - https://www.hisense-usa.com