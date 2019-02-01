Hisense на выставке CES 2019...

10 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020TM, провела презентацию своей продукции в рамках международной выставки Consumer Electronics Show. Являясь международным брендом, который стремится удовлетворить потребности покупателей на различных рынках, Hisense продемонстрировала премиальные телевизоры, которые расширяют границы современных технологий, включая необыкновенно тонкий моноблочный телевизор.



О компании Hisense

Компания Hisense является высокотехнологичной компанией, основанной в 1969 г. в Китае, которая выступает в качестве ведущего производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают порядка 75 000 сотрудников. Hisense реализует свою концепцию стать одним из ведущих мировых брендов. Hisense имеет 13 производственных площадок, 12 научно-исследовательских центров и 18 представительств в Европе, Северной Америке, Австралии, Африке и Юго-Восточной Азии. Продукция компании в настоящий момент продается в более чем 130 странах. Европейское представительство Hisense, филиал в Германии и европейский научно-исследовательский центр расположены в г. Дюссельдорф. Другие филиалы компании находятся в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Чешской Республике и России. Hisense являлась официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.



Sonic One – тонкий моноблочный телевизор

На своем стенде компания Hisense представила «умные» лазерные телевизоры TriChroma™ с разрешением 4K (100L7T). Новейшая модель поддерживает все три основных RGB-цвета – красный, синий и зеленый. В результате на экране отображается практически неограниченный спектр цветов, включая чистый белый цвет (Pure White). Телевизоры TriChroma поддерживают технологию X-Fusion Laser Light Engine™, которая объединяет три независимых лазера для точного отображения широкого спектра цветов и оттенков, который покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. Чипсет TI DLP® обеспечивает высочайшую скорость обработки динамичных сцен с частотой обновления на уровне 32 микросекунды для 8,3 миллиона пикселей, что позволяет получить незабываемое впечатление от просмотра.Одна из инноваций выставки, тонкий моноблочный телевизор, была представлена на стенде Hisense. При толщине всего не более 3 cм (2,794 cм), телевизор Sonic One™ представляет собой уникальное сочетание новейших технологий. Небольшая толщина достигается за счет использования пьезоэлектрических динамиков.



Технология ULED XD – безупречное качество изображения



Hisense Adonis MD™ – новый стандарт в области дисплеев



«Умные» технологии – интеллектуальный образ жизни



Смартфоны

Технология ULED XD объединяет в себе чипсеты собственной разработки компании Hisense, алгоритмы обработки изображения и новую технологию ЖК-панели для создания широчайшего динамического диапазона цветов с глубокими черными цветами и исключительной яркостью. В панели ULED XD с двойными ячейками размещен модуль с разрешением 1080p, который отображает картинку в оттенках серого цвета между светодиодной фоновой подсветкой и модулем с разрешением 4K, создающим полноцветное изображение. Это позволяет значительно улучшить локальное затемнение и воспроизведение цветов, а также расширить динамический диапазон.В новых 145-дюймовых дисплеях Adonis MD™ (MicroLED) используется более 10 миллионов микроскопических светодиодов, что обеспечивает более высокую контрастность, яркость и плавность движения с сохранением низкого уровня потребления энергии. Передовая технология создает возможности для управления светом, что является преимуществом как для обычных покупателей телевизоров, так и для компаний, которым нужны современные решения для вывода изображения. Дисплеи Hisense Adonis MD имеют размер пикселя примерно 0,833 мм, что позволяет создать изображение с высоким и точным разрешением.Посетители стенда Hisense увидели, как бытовая техника компании позволяет реализовать идею создания «умного» дома. Они смогут открыть двери с помощью «умных» замков, задать нужную температуру воздуха с помощью кондиционеров, подключенных к домашней сети. Концепция «умного» дома позволила посетителям ознакомиться с недалеким будущем, когда духовые шкафы, холодильники, посудомоечные машины и другая бытовая техника будут предугадывать желания своих владельцев и управляться с помощью голосовых команд через сервис Amazon Alexa™.В рамках CES компания Hisense представила весь свой ассортимент смартфонов. Демонстрируемые новинки такие как смартфон Infinity H12 с двойной камерой и смартфон A6 с двумя экранами, включая один экран, выполненный по технологии e-ink. Также компания представила целый ряд мобильных телефонов с широкими возможностями для мультимедийных развлечений.



Главная премьера 2019 года

Возглавляет новый модельный ряд ULED-телевизоров модель Hisense U9F. Новинка поддерживает технологию Quantum Dot, имеет яркость на уровне 2 200 нит и более чем 1000 зон затемнения для высокой контрастности изображения. Кроме того, она поддерживает технологию Dolby Vision® для высокого качества воспроизведения HDR-контента. ULED-технология собственной разработки компании Hisense включает чипсет Hi-View™ и целый набор алгоритмов повышения качества изображения на основе Искусственного интеллекта. Она автоматически определяет, как улучшить цвет, контрастность, движение и яркость. Безрамочный дизайн и исключительное внимание к деталям выделяют Hisense U9F среди других новинок. Посетители выставки были удивлены качеством изображения модели Hisense H9F. Это ULED-телевизор с разрешением 4K и яркостью свыше 1000 НИТ, который поддерживает технологию Quantum Dot, широкую цветовую гамму и технологию dbx-tv®.



Новые модели телевизоров на базе технологии ULED

Модель H9F устанавливает новый стандарт для платформы Android TV для того, чтобы пользователи приложений, игр, фильмов и телевизионных передач, доступных в Google Play, смогли насладиться качественным изображением при просмотре развлекательного контента.

Серия телевизоров Hisense H8F демонстрирует новые возможности в своем классе продукции. Новые телевизоры гарантируют в 2 раза более высокую яркость по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, в этой серии телевизоров впервые используется обновленная технология ULED, что обеспечивает еще более высокое качество изображения. Поддержка Google Assistant и Amazon Alexa™ упрощает голосовое управление и делает новые телевизоры основой для создания «умного» дома с возможностью управления различными устройствами, включая лампы освещения, холодильники, «умные» замки и прочую бытовую технику.



Возможность больше узнать о новейших технологиях Hisense

Телевизор Hisense Roku серии R8 с разрешением 4K UHD является первым телевизором, который объединяет в себе преимущества высокого качества изображения технологии ULED и интуитивно понятного управления платформы Roku TV. Технология Dolby Vision HDR обеспечивает яркое и качественное изображение. Технология Full Array Local Dimming, широкая цветовая гамма и яркость на уровне 700 нит делают изображение еще более качественным, а технология Dolby Atmos® обеспечивает высокую чистоту, детальность и глубину звука.Посетители CES смогли познакомиться с широким ассортиментом смартфонов и бытовой техники Hisense и получили уникальную возможность узнать больше о разработках компании, мирового лидера в производстве дисплеев. На стенде компании, было представлено подробное описание и оригинальные демонстрации запатентованных технологий компании Hisense, включая технологию ULED, чипсеты Hi-View и примеры интеграции Искусственного интеллекта в продукцию компании. Эти разработки являются частью технических доработок, которые дополнительно повышают качество изображения новых премиальных телевизоров 2019 модельного года (Hisense U9F, Hisense H9F и Hisense H8F).