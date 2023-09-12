Hisense представила на IFA 2023 новые гаджеты и стала спонсором Евро-2024

Hisense, ведущий производитель электроники на мировом рынке, в рамках выставки IFA 2023 официально представила свои совершенно новые линейки устройство, которые были анонсированы под девизом «Технологии, меняющие жизнь». Соответственно, посетителям мероприятия показали совершенно новые продукты компании — умные телевизоры серии UX, U8 и Laser TV, а также целую линейку умных холодильников PureFlat, которые оснащены большим сенсорным экраном, плюс передовую технику для приготовления пищи, современные посудомоечные машины и стиральные машины. Важным преимуществом данного мероприятия является то, что посетители могут посмотреть на все эти новинки своими глазами, дабы оценить преимущества дизайна, качества картинки и возможностей анонсированных новинок — это куда информативнее, чем видео или фото из интернета.

Также на стенде Hisense был представлен трофей Евро-2024, так как компания официально продлила партнёрское соглашение с УЕФА — Hisense выступает спонсором чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии. Это отличные новости для поклонников данного вида спорта, а их миллионы по всему миру, потому что чем больше людей будут знать о данном бренде и его устройствах, тем активнее будет развиваться это направление электроники. Да и до самого чемпионата осталось не так уж долго — идеальное время, чтобы обзавестись качественным телевизором приличной диагонали и потом с удовольствием наблюдать за игрой любимой команды.