Hisense представила робот-пылесос RVCL144AB

Сегодня, 18 сентября, компания Hisense, ведущий производитель бытовой техники и телевизоров, официально расширила свою линейку устройств для уборки дома, представив на российском рынке свой первый робот-пылесос. Новейшая модель RVCL144AB оснащена всеми необходимыми современными технологиями — она может похвастаться бесщёточным мотором и возможностью взаимодействия через мобильное приложение, плюс пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Аккумулятор ёмкостью 5 200 мАч обеспечивает более двух с половиной часов беспрерывной работы без необходимости зарядки, что позволяет очищать от мусора значительные площади.

По завершении уборки робот-пылесос автоматически возвращается на док-станцию для зарядки, при этом устройство также способно проводить влажную уборку, используя микрофибру и автоматическую подачу воды. Стоит отметить, что новинка автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности — на ковре используется максимальная мощность в 4 000 Па, чтобы эффективно избавиться от загрязнений, в то время как на более чувствительных напольных покрытиях мощность возвращается к стандартным 2 000 Па, чтобы избежать повреждений покрытия. Все собранные роботом отходы собираются в удобном пластиковом контейнере, который легко очищать, а степень заполнения контейнера легко определить по индикатору на корпусе. При этом встроенный HEPA-фильтр гарантирует, что мельчайшие частицы останутся внутри пылесоса — это особенно важный момент для аллергиков.