Hisense представила робот-пылесос RVCL144AB…

По завершении уборки робот-пылесос автоматически возвращается на док-станцию для зарядки, при этом устройство также способно проводить влажную уборку, используя микрофибру и автоматическую подачу воды. Стоит отметить, что новинка автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности — на ковре используется максимальная мощность в 4 000 Па, чтобы эффективно избавиться от загрязнений, в то время как на более чувствительных напольных покрытиях мощность возвращается к стандартным 2 000 Па, чтобы избежать повреждений покрытия. Все собранные роботом отходы собираются в удобном пластиковом контейнере, который легко очищать, а степень заполнения контейнера легко определить по индикатору на корпусе. При этом встроенный HEPA-фильтр гарантирует, что мельчайшие частицы останутся внутри пылесоса — это особенно важный момент для аллергиков.