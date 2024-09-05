Hisense представила в России новый аэрогриль и микроволновые печи

При этом производитель заметно прокачал свои микроволновые печи — Hisense H20MOXP1 при относительно компактных размерах демонстрирует объём в 20 литров, есть гибкая регулировка мощности, функция размораживания замороженных продуктов и многое другое. Ещё есть модель Hisense H20MOBSD1HG — тоже объёмом в 20 литров, но теперь с 10 уровнями мощности и системой разморозки, которая ориентируется на время и вес продукта. А ещё здесь имеется гриль, так что готовить будет крайне легко и приятно. Завершает список микроволновая плита Hisense H25MOBS1HC объёмом 25 литров — здесь имеется функция конвекции, пять уровней мощности и камера из нержавеющей стали. Очень интересные новинки с высоким уровнем качества и привлекательным дизайном.