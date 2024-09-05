Hisense представила в России новый аэрогриль и микроволновые печи

Сегодня компания Hisense, один из крупнейших производителей бытовой техники на планете, официально сообщил о расширении своей продуктовой линейки кухонных приборов, запустив в продажу на российском рынке аэрогриль HAF2900D и микроволновые печи H20MOXP1, H20MOBSD1HG и H25MOBS1HC. Стоит сразу отметить, что новый аэрогриль способен выполнять функции полноценного духового шкафа, занимая при этом очень мало места. Это очень важный бонус в том случае, если на кухне не так уж много места, а хочется удобно разместить устройство и при необходимости транспортировать его в какое-то другое место, если на текущий момент в аэрогриле нет необходимости. Особенно преимущества новинки оценят работники офисов и жители загородных домов.

При этом производитель заметно прокачал свои микроволновые печи — Hisense H20MOXP1 при относительно компактных размерах демонстрирует объём в 20 литров, есть гибкая регулировка мощности, функция размораживания замороженных продуктов и многое другое. Ещё есть модель Hisense H20MOBSD1HG — тоже объёмом в 20 литров, но теперь с 10 уровнями мощности и системой разморозки, которая ориентируется на время и вес продукта. А ещё здесь имеется гриль, так что готовить будет крайне легко и приятно. Завершает список микроволновая плита Hisense H25MOBS1HC объёмом 25 литров — здесь имеется функция конвекции, пять уровней мощности и камера из нержавеющей стали. Очень интересные новинки с высоким уровнем качества и привлекательным дизайном.