Hitachi Vantara представила нового партнера

В канун Нового года, подразделение японской корпорации Hitachi Vantara, которое является одним из лидеров в области цифровой трансформации и реализации социальных инноваций на основе технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и аналитики больших данных, а также российский дистрибьютор IT-решений компания RRC подписали партнерское соглашение и объявили о старте стратегического сотрудничества.

Компания ведет весь свой бизнес через партнеров и дистрибьюторов, что позволяет ей охватывать большую территорию и развивать продажи по лучшему сценарию, но время показало, что этот канал необходимо модернизировать и подстраивать под новую цифровую реальность.

«Современные вызовы, которые стоят перед разработчиками и поставщиками IT-решений, неизменно влияют на трансформацию экосистемы партнеров и выстраивание более прочных связей на каждом из этапов распространения решений на рынке, — уверен генеральный директор Hitachi Vantara Юрий Скачков. — Опираясь на стратегическое направление развития нашей компании, digital-сервисы и продукты, мы планируем модернизировать партнерский канал, делая его более гибким и конкурентоспособным. Партнерство с компанией RRC, одним из ведущих дистрибуторов IT-решений, поможет сделать наши решения максимально доступными на российском рынке, ускоряя цифровую трансформацию компаний-заказчиков».

набор программных сервисов Lumada Data Services, позволяющих заказчикам управлять сложными экосистемами данных;

Lumada Data Lake – инновационный продукт в виде «умного» озера данных с возможностью автоматической оптимизации;

комплекс Lumada Edge Intelligence, способствующий выполнению аналитических операций на границе инфраструктуры;

новый класс корпоративных систем хранения данных на базе технологий искусственного интеллекта Hitachi Virtual Storage Platform серии 5000, являющийся одним из самых быстродействующих flash-решений в данном сегменте рынка.

«В эпоху роста объемов облачных вычислений, постоянного увеличения хранимой и обрабатываемой информации заказчикам необходимы высокоскоростные, масштабируемые и отказоустойчивые решения. Технологии Hitachi Vantara полностью соответствуют требованиям времени, а во многом и опережают их», — считает управляющий директор RRC Group Михаил Косилов.В этом году Hitachi Vantara анонсировала ряд новинок:Однако пока ничего неизвестно о каких-то конкретных совместных проектах, но, как говорят «одна голова хорошо, а две – лучше». Поэтому будем ждать от альянса новых интересных решений в будущем году.Автор: Артем Костенко