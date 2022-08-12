Hogwarts Legacy перенесли на 2023 год

Еще одна задержка, несомненно, расстроит фанатов, но, по крайней мере, теперь у нас есть точная дата релиза. Означает ли это, что Warner Bros. и разработчик Avalanche Software действительно уверены в дате своего последнего проекта? Мы увидим это в феврале. Учитывая затянувшуюся разработку игры и продолжающиеся споры вокруг создателя франшизы Дж.К. Роулинг, будет интересно посмотреть, как воспримут игру, когда она наконец появится. Вероятно, армия фанатов обеспечит проекту достаточно высокие продажи даже в том случае, если игра будет не очень качественной, но, с другой стороны, хотелось бы в конечном итоге получить действительно качественный продукт, а не просто игру с названием известной серии. Но, вероятно, если разработчики попросили больше времени, то им как минимум есть что улучшать и шлифовать.