Hogwarts Legacy перенесли на 2023 год

Hogwarts Legacy несколько раз переносилось с тех пор, как было объявлено о разработке игры в 2020 году, но издатель Warner Bros. Interactive уже некоторое время настаивает на праздничной дате выпуска 2022 года — проект обещали выпустить в декабре, перед Новым годом. Сегодня же было объявлено, что игра снова будет перенесена на февраль 2023 года, чтобы обеспечить «наилучший игровой опыт». «Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PlayStation, Xbox и ПК. Дата запуска Nintendo Switch будет объявлена ​​в ближайшее время. Команда рада, что вы ждете эту игру, но нам нужно немного больше времени, чтобы предоставить наилучший игровой опыт».

Еще одна задержка, несомненно, расстроит фанатов, но, по крайней мере, теперь у нас есть точная дата релиза. Означает ли это, что Warner Bros. и разработчик Avalanche Software действительно уверены в дате своего последнего проекта? Мы увидим это в феврале. Учитывая затянувшуюся разработку игры и продолжающиеся споры вокруг создателя франшизы Дж.К. Роулинг, будет интересно посмотреть, как воспримут игру, когда она наконец появится. Вероятно, армия фанатов обеспечит проекту достаточно высокие продажи даже в том случае, если игра будет не очень качественной, но, с другой стороны, хотелось бы в конечном итоге получить действительно качественный продукт, а не просто игру с названием известной серии. Но, вероятно, если разработчики попросили больше времени, то им как минимум есть что улучшать и шлифовать.