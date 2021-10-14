Холодильник Xiaomi Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition 550L

Xiaomi сегодня официально представила свой новый эксклюзивный четырехдверный холодильник Mijia Cross Cross. Компания заявляет, что холодильник Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition 550L - это первый высококлассный холодильник от этой марки. Он имеет глубину 690 мм, ширину 910 мм и высоту 1902 мм, а также широкоугольный дверной проем на 90 градусов.

Он имеет 120 миллионов высокоэнергетических положительных и отрицательных ионных групп для активной стерилизации и имеет художественную грубую текстуру кристаллов льда. Он имеет семь независимых перегородок для хранения и сверхпроводящую плиту для быстрого охлаждения.

Есть секция для хранения фруктов и овощей с системой, позволяющей сохранять их свежими, есть функция удаления этилен и микробов с высокой эффективностью и очисткой, чтобы продукты оставались свежими. Степень стерилизации за 30 минут составляет 99,99%, степень удаления этилена составляет 86,0%, а степень разложения запаха составляет 92,1%. Также холодильник поддерживает голосовой помощник XiaoAI , онлайн-обновления OTA и многие другие функции.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mijia Cross Four-Door Exclusive Edition 550L
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