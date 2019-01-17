Холодильник Xiaomi Yunmi 118L оценен в 100 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бытовой техники холодильником Xiaomi Yunmi 118L Double Door Refrigerator, который оценен всего в 100 долларов. Столь низкая цена обусловлена небольшим объемом – 118 литров. Объем морозильной камеры составляет 29 литров. По словам производителя, такой компактный холодильник рассчитан на одного человека. Новинка характеризуется слоем теплоизоляции высокой плотности (толщина 68 мм), что делает эффективным в плане охлаждения и экономии энергии, а также защитой от скачков напряжения до 1250 В.