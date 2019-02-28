Honda демонстрирует почти финальную версию своего электромобиля

Концепт автомобиля Honda Urban EV почти готов отправиться в свой путь. Как говорили в январе, автопроизводитель представил Honda E Prototype, который представляет производственную версию своего ориентированного на город электромобиля.

Эта усовершенствованная версия включает в себя меньше деталей концепта прошлого автомобиля, но это в значительной степени соответствует духу дизайна 2017 года со стеклянным зарядным портом на передней панели и камерами, заменяющими аэродинамические зеркала заднего вида. E Prototype соответствует своему городскому фокусу с относительно коротким радиусом действия более 200 км на одном заряде. Заряжаться он будет быстро - всего за 30 минут он достигнет 80-процентного заряда. Honda покажет E Prototype на Женевском автосалоне 5 марта и планирует начать производство позднее чем в 2019 году.