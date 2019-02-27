Honda e Prototype готовится к релизу

Официально представлен новый автомобиль Honda e Prototype, который еще не готов к массовому производству. Эта машина создавалась специально для езды по городу — батареи хватает на 200 километров. Кроме того, зарядить батарею с 0 до 80% вы можете всего за 30 минут, а этого 160 километров. Утром зарядили свое авто и поехали спокойно кататься, без страха остаться без зарядки посреди дороги. Автомобиль очень компактный, удобный и стильный, у него есть масса современных технологий и особенностей, которые делают его более привлекательным. С другой стороны, конечно, у новинки нет цены и как-то оценивать устройство в сравнении с другими авто этого же типа довольно трудно. Будем ждать релиза и официальной цены, чтобы точно определить стоит ли оно того.