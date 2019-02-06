Honda покрыла золотом свои популярные продукты

Австралийский филиал Honda отметила свой 50-летний юбилей завернув некоторые из своих самых знаковых продуктов в золотой винил, в том числе автомобили, мотоциклы, газонокосилку и генератор энергии. Эксклюзивные вещи, сделанные специально к юбилею, не появятся в продаже.

«Мы подумали о том, как мы можем отпраздновать наш день рождения и наше уникальное разнообразие смелым и увлекательным способом», - объяснил в своем заявлении генеральный директор Honda Australia Хироюки Симидзу. «Я имею в виду, кто когда-либо видел золотую косилку или генератор раньше?»