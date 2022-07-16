Honda представила кроссовер CR-V шестого поколения

Компания Honda представила кроссовер CR-V шестого поколения. Автомобиль получил новый дизайн в стиле Honda Ridgeline и Passport TrailSport.

Кузов автомобиля стал жестче. Улучшена управляемость как в поворотах, так и на прямой. Базовая версия оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с. Также предлагается гибридная силовая установка с 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя электродвигателями с суммарной мощностью 207 л.с. с крутящим моментом 335 Нм. Honda CR-V оснащен технологией полного привода Real Time AWD, а также имеет четыре режима езды Normal, Eco, Snow и Sport.

Honda CR-V получил десять подушек безопасности, легкосплавные диски, полностью светодиодную оптику и огромный набор умных электронных помощников Honda Sensing. Объем багажника чуть более 1000 литров. Также добавлена ​​новая цифровая приборная панель, блок климат-контроля, новый руль и новые сиденья анатомической формы. Широкая центральная консоль оснащена разъемами USB-A и USB-C.

Новый кроссовер Honda CR-V дебютирует в конце лета в США.
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