Honda создаст летающее такси к 2030 году

Honda производит гораздо больше, чем автомобили и грузовики — энергетическое оборудование, солнечные батареи, промышленная робототехника, двигатели на альтернативном топливе и даже самолеты. Всё это часть производственных мощностей компании. И сегодня Honda объявила, что она работает над дальнейшим расширением своего производственного портфеля, включив в него электрические летательные средства вертикального взлёта и посадки для междугородних и внутригородских поездок. В своем eVTOL Honda планирует использовать не только технологию литиевых аккумуляторов, разработанную для автомобилей EV и PHEV, но и гибридный газотурбинный силовой агрегат, чтобы дать будущему самолету достаточную дальность полета для выполнения региональных междугородних рейсов.

Honda считает, что воздушные такси станут неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры завтрашнего дня, легко интегрируясь как с автономными наземными транспортными средствами, так и с традиционными авиалайнерами (хотя вскоре ими могут управлять и роботы). Очевидно, что программа все еще находится на ранней стадии исследования и, вероятно, останется таковой по крайней мере до второй половины этого десятилетия. Компания ожидает, что опытные образцы будут доступны для тестирования и сертификации к 2030-м годам, а полное коммерческое внедрение — примерно к 2040 году. Так что фильмы про будущее с летающими машинами уже не кажется таким уж невероятным на самом деле.
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