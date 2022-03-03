Honor Router 4 Pro официально запущен в Китае

Honor официально выпустила новый маршрутизатор на своем домашнем рынке Китая — Honor Router 4 Pro. Honor Router 4 Pro поддерживает одновременную двухдиапазонную высокоскоростную беспроводную связь со скоростью 3000 Мбит/с и технологию нового поколения Wi-Fi 6. Устройство имеет 256 МБ оперативной памяти и поддерживает доступ к 256 устройствам. Он также имеет поддержку технологии MU-MIMO и технологии OFDMA для одновременной передачи многопользовательских данных.

Маршрутизатор работает на процессоре Qualcomm + NPU SoC, а NPU самостоятельно обрабатывает пересылку данных, обеспечивая более стабильную высокоскоростную работу в высокоскоростных сценариях передачи и многопользовательского доступа. Он использует мощный независимый усилитель сигнала, который может легко покрыть площадь 200 квадратных метров. Он сочетает в себе двухдиапазонный диапазон 2,4 ГГц и 5 ГГц, а затем интеллектуально выбирает наиболее подходящий частотный диапазон для пользователя. Диапазон 5 ГГц предпочтительнее для коротких расстояний, с высокой скоростью и малой задержкой, в то время как 2,4 ГГц предпочтительнее для дальних расстояний, но предлагает более широкое покрытие и упрощает подключение к сети для устройств IoT.
Комментарии и отзывы Honor Router 4 Pro
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