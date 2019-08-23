Honor показала свой геймпад

На выставке gamescom 2019 компания Honor представила контроллер для смартфонов.

Honor GamePad подключается к смартфону с помощью USB-C, но работает через Bluetooth. USB-C предназначен для передачи энергии из телефона в контроллер или наоборот. Устройство оснащено встроенным аккумулятором на 400 мАч и может подавать питание на смартфон, когда это нужно.

Кнопок на геймпаде немного: кнопка включения, джойстик и D-pad. Их можно настроить, но в основном всё зависит от игры. Гаджет будет продаваться в чёрном цвете с ярко-жёлтыми кнопками. Хотя контроллер предназначен для телефонов Honor, регулируемый зажим подойдёт для большинства устройств с USB-C.

Компания пока не называла цену устройства и не уточнила, когда он будет доступен. Но представители Honor сообщили, что в западной Европе геймпад появится до конца этого года.