Horizon Forbidden West отлично работает на PS4 Pro

Студия Guerilla Games, которая является дочерним предприятием компании Sony, поделилась несколькими короткими видеороликами игрового процесса Horizon Forbidden West, снятыми на PS4 Pro. К сожалению, разработчик не включил в свой пост в блоге PlayStation длинные трейлеры или тизерные видеоролики, а также кадры игрового процесса, снятые на стандартной PS4. Но это, по крайней мере, какая-то гарантия от Guerilla Games, что игра работает на консоли предыдущего поколения за пару недель до ее выпуска. Некоторые геймеры, возможно, стали опасаться игр, созданных для PS5 и выпущенных для старых консолей после того, что случилось с Cyberpunk 2077. Игра CD Projekt Red страдала от сбоев и графических проблем при воспроизведении на PS4 (в определённых ситуациях игра демонстрировала очень низкую частоту кадров и графику, которая выглядела ужасно).

Дела пошли настолько плохо, что Sony пришлось изъять версию для PS4 из своего цифрового магазина и предложить возмещение тем, кто ее купил. Гифки, которыми поделилась Guerilla, показывают Элой в разных ситуациях, например, она идет по деревне и быстро бегает, стреляя стрелами во врагов. В последней анимации анимация выглядела плавно, несмотря на взрывы и быстрые движения персонажа — надеемся, это верно для всей игры на консоли предыдущего поколения. Вероятно, разработчикам буквально пришлось адаптировать игру под старые консоли, так как новые сейчас приобрести просто не выйдет. Horizon Forbidden West будет доступна для PS5 и PS4 с 18 февраля.
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