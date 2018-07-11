Хотите уничтожить свой Iphone или Ipad за 5 секунд?

Apple заверяет, что ее продукты (iPhone и iPad) являются самыми надежными мобильными устройствами в мире, обладают высоким уровнем безопасности, поэтому пользователям данных устройств не приходится думать о том, что их могут взломать, украв при этом все данные. Тем не менее, довольно часто программисты этой корпорации допускают какие-то глупые ошибки и баги. Все бы ничего, но одна ломает смартфон или планшет.

Если iPhone или iPad находится в Китае, а его владелец девайса наберет слово «Тайвань», либо же кликнет по флагу Тайваня, то устройство мгновенно отключается. Если повезло, то гаджет затем можно будет включить и продолжать им пользоваться, а если нет – потребуется восстановление через iTunes.

Ошибка возникает вне зависимости от того, в каком приложении пользователь набирает слово «Тайвань» или флаг данной страны. Пресс-служба Apple не прокомментировала эту информацию, но пользователи отмечают, что в iOS 11.4.1 такого бага не было найдено.