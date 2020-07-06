Huawei Desktop PC скоро отправится в релиз

В последнее время многие производители электроники стали уделять внимание разным настольным компьютерам, предоставляя пользователям возможность работать на готовом устройстве. Это действительно круто, так как не все пользователи могут собрать ПК без помощи специалистов, плюс не каждый сможет подобрать правильные компоненты для компьютера. Теперь вот в сети появилась информация о компьютере Huawei Desktop PC, который вроде как планируют показать в самом ближайшем будущем. Работать он будет на Kunpeng 920 — это ARM-процессор. Вероятно, устройство будет поддерживаться всеми современными операционными системами, но когда именно это случится пока не ясно. Ожидаем информацию после полноценного релиза и тогда поговорим.

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