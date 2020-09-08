Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодействовать с устройствами умного дома

Пользователи смартфонов Huawei в ближайшем будущем смогут себя порадовать последней версией своего собственного взгляда на Android - EMUI 11. Через пару дней компания собирается представить программное обеспечение EMUI 11, которое содержит множество новых функций, а также новый интерфейс. Однако последний тизер предполагает, что нас ждет сюрприз. Сопроводительное описание гласит- «Телефон - это не просто телефон, но что еще это может быть?»

Скорее всего, Huawei намекает на то, что EMUI 11 будет работать не только на смартфонах, но и на других устройствах. Также возможно, что EMUI 11 будет предназначена только для смартфонов и планшетов, но они смогут взаимодействовать еще лучше с устройствами умного дома, что будет более правдоподобным. На снимке есть микроволновая печь, холодильник и некоторые другие устройства, указывающие на усилия компании Huawei по автоматизации дома.
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Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодействовать с устройствами умного дома

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