Huawei H6 вышел в релиз на HarmonyOS

Сегодня китайская компания Huawei провела новую конференцию с презентацией своих новых устройств и решений, на которой компания представила ряд новых продуктов. Сюда входят интеллектуальные устройства, в том числе новый WiFi-роутер с HarmonyOS. Новый WiFi-роутер Huawei H6 работает на собственной операционной системе HarmonyOS и обеспечивающий покрытие площадью 200 квадратных метров. Этот маршрутизатор имеет схему суб-маршрутизации, а благодаря работе под управлением собственной операционной системы компании у пользователя появляется больше различных возможностей для настройки устройства и работы с домашней сетью. Примечательно, что новый роутер предназначен для больших домов — этот маршрутизатор может подключаться к 6 суб-маршрутизаторам и может обеспечивать скорость сети до 3000 Мбит/сек с максимальным радиусом действия около 200 квадратных метров.

Правда, нужно понимать, что заветные две сотни квадратов роутер покрывает при учёте отсутствия преград вроде бетонных стен или дополнительной аппаратуры. Более того, новое устройство использует интеллектуальные алгоритмы для интеллектуальной идентификации более 140 онлайн-видеоигр и более 40 приложений, связанных с онлайн-курсами, для автоматического сокращения задержка примерно на 20 процентов. Это обеспечит пользователям более последовательный и свободный от задержек игровой процесс и онлайн-обучение. А стоит такой роутер 60 долларов — вполне разумная цена.