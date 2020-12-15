Huawei HarmonyOS 2.0 для смартфонов получит поддержку приложений Android

Huawei недавно представила HarmonyOS 2.0 для ряда продуктов, и теперь ожидается, что китайский гигант запустит то же самое для смартфонов начиная с сборки Developer Beta.

Судя по сообщениям в сети, бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов уже была отправлена ​​некоторым разработчикам, и кажется что ядро ​​было обновлено, чтобы сделать ОС HarmonyOS 2.0 более плавной. Пользовательский интерфейс почти аналогичен EMUI 11 в HarmonyOS 2.0, но он может отличаться, когда компания наконец-то выпустит стабильную сборку с упором на улучшение взаимодействия с пользователем. Кроме того, в отчете добавлено, что более новая версия операционной системы поддерживает как Android, так и приложения HarmonyOS.