Huawei Smart Selection Camera Pro 64GB поступит в продажу в Китае

Huawei представила Smart Selection Camera Pro - первую камеру, работающую на собственной HarmonyOS. В январе месяце устройство поступило в продажу в Китае за 46 долларов.

Устройство, которое поступило в продажу в Китае по цене 46 долларов, было моделью с памятью 32 ГБ, а теперь Huawei официально начала продавать версию с хранилищем на 64 ГБ, которая стоит 62 доллара США.

Huawei Smart Choice Camera Pro - это камера наблюдения, которая имеет четыре основных преимущества: HarmonyOS , защищенное встроенное хранилище, интеллектуальное обнаружение AI + и качество изображения сверхвысокой четкости 2K.

Huawei Smart Selection Camera Pro поддерживает видеозвонки одним щелчком мыши и теги NFC, которые поддерживают быстрое сетевое распределение одним касанием. Благодаря флеш-памяти eMMC емкостью 32 и 64 ГБ устройство способно хранить видео наблюдения без SD-карты.