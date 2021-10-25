Huawei VR 2 всё же отправится в релиз

В 2019 году Huawei выпустила свои первые очки виртуальной реальности, получившие название Huawei VR Glass. Затем в октябре 2020 года последовал преемник под названием Huawei VR Glass 6DOF Game Set с улучшенными функциями и контроллерами. Однако эта новая модель еще не поступила в продажу по прошествии более года. Когда Huawei анонсировала новое VR Glass в прошлом году, она заявила, что устройство будет доступно разработчикам к декабрю 2020 года и будет доступно для покупки в апреле 2021 года. К сожалению, этого еще не произошло. Однако новая информация показала, что новое VR Glass должно появиться в ближайшее время.

Если верить инсайдерам, компания Huawei планирует выпустить несколько продуктов до конца года, например, новый складной смартфон. Так что есть шанс, что на мероприятии будет анонсирована и новая гарнитура VR. Когда гаджет был впервые представлен в прошлом году на Всемирной конференции индустрии виртуальной реальности по облачным технологиям, компания Huawei раскрыла только дизайн и некоторые особенности устройства, но не раскрыла цену. При этом модель первого поколения выпущена за 470 долларов и все еще доступна для покупки на Vmall. Поскольку преемник предлагает обновления во многих областях, мы можем ожидать более высокую цену. Кроме того, шлем Huawei VR Glass 2-го поколения или Huawei VR Glass 6DOF Game Set имеет дизайн, аналогичный своему предшественнику, но теперь добавляет две камеры вверху для отслеживания действий пользователя.
Комментарии и отзывы Huawei VR 2
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