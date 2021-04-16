Huawei нацелена на запуск 6G к 2030 году

Председатель Huawei Сюй Чжицзюнь сообщил, что компания прогнозирует 2030 год как дату запуска для развертывания технологии 6G следующего поколения.

Сеть 6G будет в 50 раз быстрее, чем сеть 5G, что еще больше улучшит текущие технологии 5G, которая все еще находится на стадии разработки в различных частях мира. Компания Huawei продолжает прокладывать путь среди своих конкурентов в нескольких аспектах технологического спектра, включая связь, где она остается бесспорным лидером в технологии 5G. По мере того как Huawei продолжает расширять технологические границы за счет своих многочисленных инноваций, возможности для развертывания технологии 6G продолжают открываться.

Благодаря невиданной ранее сверхвысокой скорости сети, мир станет более взаимосвязанным, и некоторые задачи, которые все еще сложно решить с помощью 5G, станут рутинными.