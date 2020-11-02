Huawei планирует построить завод по производству чипов в Шанхае

Соединенные Штаты включили Huawei в Entity List, но ограничения для китайского гиганта ужесточились несколько месяцев назад, что сделало практически невозможным производство или закупку чипсетов или других необходимых компонентов для компании.

Но теперь, по слухам сети, компания Huawei планирует построить специальный завод по производству микросхем в Шанхае, Китай, чтобы преодолеть ограничения, введенные правительством США.

Завод по производству микросхем Huawei в Китае будет использоваться только для основной отрасли телекоммуникационной инфраструктуры, а не для бизнеса смартфонов. Этим заводом будет управлять Шанхайский научно-исследовательский центр IC, и компания будет считать его экспериментальным до тех пор, пока микросхемы не будут использоваться в коммерческих целях.