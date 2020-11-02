Huawei планирует построить завод по производству чипов в Шанхае

Но теперь, по слухам сети, компания Huawei планирует построить специальный завод по производству микросхем в Шанхае, Китай, чтобы преодолеть ограничения, введенные правительством США.
Завод по производству микросхем Huawei в Китае будет использоваться только для основной отрасли телекоммуникационной инфраструктуры, а не для бизнеса смартфонов. Этим заводом будет управлять Шанхайский научно-исследовательский центр IC, и компания будет считать его экспериментальным до тех пор, пока микросхемы не будут использоваться в коммерческих целях.