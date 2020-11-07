Huawei построит собственный завод по производству микросхем в Шанхае

Действующие торговые санкции в отношении Huawei, не оставили китайским технологическим гигантам иного выбора, кроме как построить собственный завод по производству микросхем для производства собственных процессоров. Завод будет базироваться в Шанхае и будет иметь жизненно важное значение для выживания Huawei, особенно после того, как запасы импортных чипов у компании закончатся.

Поскольку у Huawei нет опыта в производстве собственных чипов,ожидается, что в производство сначала запустят 45-нанометровые чипы начального уровня, а к концу следующего года перейдет на более современные 28-нм чипы. Используя 28-нм чипы, Huawei может производить смарт-телевизоры и другие устройства. Производитель надеется наладить к 2022 году производство 20-нм чипов, которые можно будет использовать в оборудовании 5G. Но к сожалению, даже с огромными ресурсами должны пройти годы, прежде чем у Huawei появится конкурент Kirin 9000.
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