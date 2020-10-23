Huawei представила чип Kirin 9000

Huawei официально анонсировала серию Mate 40, а вместе с ней также была представлена ​​SoC Hisilicon Kirin 9000 5G, которая используется в новых флагманских моделях. Huawei также представила Kirin 9000E, оба чипсета построены на 5-нм архитектуре TSMC.

Kirin 9000 Series - это микросхема 5G, способная легко справляться с интенсивными вычислениями и выполнять многозадачные операции. Этот чип представляет собой наиболее сложную из доступных процессоров 5-нм технологии 5G, обеспечивающую значительно улучшенную производительность и энергоэффективность по сравнению с предшественником.

В мощном процессоре реализована трехуровневая архитектура энергоэффективности с ядрами, работающими с тактовой частотой до 3,13 ГГц. ЦП имеет восемь ядер, включая большое ядро ​​Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, три средних ядра Cortex-A77, каждое с тактовой частотой 2,54 ГГц. SoC также имеет четыре небольших ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,04 ГГц каждое. Базовая частота чипсета немного выше, чем у Snapdragon 865 Plus, который работает на частоте 3,1 ГГц. Таким образом, Kirin 9000 в настоящее время является процессором для мобильных телефонов с самой высокой частотой.

В SoC также интегрирован 24-ядерный графический процессор Mali-G78, он считается самым мощным графическим процессором, который когда-либо был на устройствах Huawei.