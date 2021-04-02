Huawei представила новую умную колонку за 199 долларов

Huawei достаточно длительное время сотрудничает с Leica для создания камер для своих смартфонов премиум-класса. Точно так же компания стала партнером французской компании Devialet, которая создает продвинутые аудиосистемы, для создания своих новых умных динамиков, в результате чего в прошлом году появился Huawei Sound X. Теперь китайская компания выпустила колонку Huawei Sound, которая по размеру меньше, чем Sound X, но имеет акустическую конструкцию с четырьмя динамиками и предлагает 360-градусный объемный звук. Производитель отмечает, что данная колонка не только передает качественный звук, но и обладает достаточно высокой громкостью, а также различными умными функциями. Это на самом деле важно, но цена для нашего рынка пока что не названа.