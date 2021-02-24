Huawei представила проект умного дома на MWC Shanghai 2021

Компания Huawei представила свой проект «Умный дом» на проходящем в Шанхае мероприятии Mobile World Congress 2021. Новый проект следует основной концепции компании по созданию умных домов. Во время мероприятия MWC Shanghai 2021 компания продемонстрировала помещение общей площадью 550 м2, включая установку гостиной, кухни, рабочего кабинета, домашнего тренажерного зала, комнаты для развлечений и гаража. В этих установках используются беспроводные технологии, сделанные на основе продуктов китайского технологического гиганта. Производитель использует собственные смартфоны, ПК, планшеты, умные часы, умные колонки, а также серию Vision TV. Также проект умного дома включает продукты, интегрированные с партнерами по экосистеме Huawei.