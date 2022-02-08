Huawei представила роутер Huawei WiFi Mesh 3 с Wi-Fi 6+ и скоростью до 3000 Мбит/с

Huawei представляет беспроводной роутер Huawei WiFi Mesh 3, расширяющий фирменную линейку решений для организации домашней сети. Роутеры доступны в двух вариантах комплектации и обеспечивают высокоскоростную связь по стандарту Wi-Fi 6+ для более чем 250 различных устройств на площади до 600 м2. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6+ скорость передачи данных роутера составляет до 3000 Мбит/с, а технология HarmonyOS Mesh+ обеспечивает широкое покрытие сигнала и максимально возможную скорость передачи всем подключённым пользователям.

Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает двухдиапазонную сеть и стандарт WiFi 6+, позволяющий передавать до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц . Суммарно на двух частотах роутер поддерживает скорость передачи данных до 3000 Мбит/с.

Huawei WiFi Mesh 3 оснащён четырьмя высокопроизводительными усилителями сигнала, каждый из которых обслуживает свой частотный диапазон. Такое решение позволяет одному модулю Huawei WiFi Mesh 3 обеспечить покрытие площади в 200 м2. При этом пользователи могут объединить три роутера, чтобы сформировать сеть с общим радиусом действия в 600 м2. Кроме того, Huawei WiFi Mesh 3 способен поддерживать одновременное подключение 250 устройств, от ноутбуков и планшетов до смартфонов и смарт-колонок, гарантируя пользователям стабильное соединение для надёжного доступа к видеоконференциям, интернет-телевидению и сетевым видеоиграм.

Новый роутер Huawei WiFi Mesh 3 в белом корпусе поступит в продажу в двух вариантах комплектации с 25 февраля. Рекомендованная розничная цена комплектов с двумя и тремя роутерами составит 14 990 и 19 990 рублей соответственно.

Комментарии и отзывы Huawei WiFi Mesh 3
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