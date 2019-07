Компанию Huawei подозревают в тайной помощи в создании сетей в Северной Корее

Согласно новому отчету The Washington Post, Huawei якобы тайно помогала Северной Корее в течение последних восьми лет в развитии беспроводной сети в стране. Поскольку весьма вероятно, что Huawei использовала оборудование от американских компаний, это может быть доказательством того, что Huawei нарушила международные законы об экспорте. Предположительно, Huawei вел бизнес с Северной Кореей через стороннюю китайскую организацию под названием Panda International Information Technology Co. Ltd.

Компания Huawei уже включена в Список организаций правительства США, который запрещает ей вести большую часть бизнеса с американскими компаниями. Если эти связи с Северной Кореей окажутся верными, это может привести к тому, что компания еще больше потеряет популярность у США и других стран.